پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه ونزوئلا از دستور رئیس جمهور این کشور برای اعلام وضع فوق العاده در این کشور خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، وزیر امور خارجه ونزوئلا اعلام کرد: این حملات نقض آشکار منشور سازمان ملل و تهدیدی برای صلح و ثبات جهانی است. ما تجاوز علیه کشورمان را رد میکنیم. هر تلاشی برای تغییر نظام حاکم در کشورمان شکست خواهد خورد، همانطور که تمام تلاشهای قبلی شکست خورده است. آمریکا پشت حملات اخیر است که محلههای مسکونی و زیرساختها را هدف قرار داد. این حملات اهداف غیرنظامی و هم اهداف نظامی را نشانه گرفته و مرکز شهر کاراکاس را نیز درگیر کرده است. رئیس جمهور ونزوئلا دستور فعال شدن طرحهای دفاع ملی برای تمام قلمرو ونزوئلا را صادر کرده است. رئیس جمهور دستور اعلام وضع فوق العاده در کشور را صادر کرده است. ونزوئلا حق دارد از مردم، سرزمین و حاکمیت خود دفاع کند.
وی افزود: آنچه در جریان است تجاوز به جمهوری ونزوئلاست و فورا با فعال کردن همه طرحهای دفاعی با آن مقابله خواهد شد. حمله کنونی تجاوزی از سوی امپریالیسم آمریکا است. ما با فعال کردن همه طرحهای دفاعی در برابر تجاوز امپریالیستی ایستادگی خواهیم کرد.