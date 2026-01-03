رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی زنجان اعلام کرد: بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در یکی از مساجد شهر زنجان، ۳۰ نفر از معتکفان دچار گازگرفتگی شدند که بلافاصله برای دریافت اقدامات درمانی به بیمارستان‌های شهر منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ ابراهیم خسروشاهی فزود: این حادثه ساعت ۳:۱۳ دقیقه بامداد امروز به اورژانس ۱۱۵ شهر زنجان گزارش و بلافاصله چهار آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد.

وی گفت: این حادثه در مسجد موسی بن جعفر شهرک الهیه به وقوع پیوسته بود که عوامل اورژانس ۲۹ مسموم را به بیمارستان استان منتقل کردند.

خسروشاهی افزود: از مجموع کل، ۱۹ نفر از معتکفین دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به بیمارستان آیت الله موسوی، هشت نفر به بیمارستان امام حسین (ع) و دو نفر به بیمارستان ولی عصر (عج) شهر زنجان منتقل شدند و یک نفر سرپایی هم مراجعه حضوری داشت.

وی افزود: هم اکنون بیماران بستری در بیمارستان آیت الله موسوی و امام حسین زنجان با بهبود وضعیت ترخیص شدند و بیماران ولیعصر تا بهبود وضعیت همچنان تحت درمان قرار دارند.