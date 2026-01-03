پخش زنده
هفت نشست علمی در دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بررسی برخی از مهمترین موضوعها و مسایل تخصصی این هنر- صنعت فراگیر از دیدگاه صاحبنظران میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین نشست علمی دهمین جشنواره ملی اسباببازی در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز یکشنبه ۱۴ دی ١۴٠۴ با موضوع «خلاقیت و بازیهای مبتنی بر رژیم رسانهای» با سخنرانی سیدمحسن بنیهاشمی دبیر علمی جشنواره، لیلا اردبیلی پژوهشگر حوزه شناختی، یوسف خجیر دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه سوره و ندا سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه، ساعت ١٣:٣٠ تا ١۵:٣٠ به صورت حضوری و مجازی برگزار میشود.
بر اساس این خبر دومین نشست نیز روز ١۵ دی با حضور سیدمحسن بنیهاشمی دبیر علمی جشنواره، محمدصادق افراسیابی معاون راهبردی بنیاد بازیهای رایانهای و لیلا اردبیلی پژوهشگر حوزه شناختی در زمینه «ساختارشناسی مقایسهای میان بازیهای غیر دیجیتال و دیجیتال» ١٣:٣٠ تا ١۵:٣٠ بهشکل حضوری و سایبری برای علاقهمندان برپا میشود.
در همین حال در سومین روز برگزاری نشستها نیز کارشناسانی از جمله: حمید ضیاییپرور دکترای علوم ارتباطات و پژوهشگر، نعیمه انزابی کارشناس طراحی اسباببازی و بهناز فولادپنجه مدرس دانشگاه پیرامون موضوع «کاربرد هوش مصنوعی در طراحی و تولید اسباببازی» صحبت خواهند کرد، علاقهمندان میتوانند از ساعت ١٣:٣٠ تا ١۵:٣٠ روز ١۶ دی بهصورت سایبری در این نشست حضور داشته باشند.
همچنین علاقهمندان میتوانند روز ١٧ دی از ساعت ٩:٣٠ تا ١١:٣٠ بهصورت سایبری در نشستی که با موضوع «سیاستگذاری هنر و اسباببازی» با سخنرانی طیبه عزتاللهینژاد استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، آزاده بیات مدیر موزه اسباببازی ایران، پوپک عظیمپور دبیر بخش عروسکی جشنواره، و فرزانه شریفی عضو هیات علمی دانشگاه تهران برگزار میشود شرکت کنند.
روز یکشنبه ٢١ دی دو نشست همزمان ساعت ١٣:٣٠ تا ١۵:٣٠ برگزار میشود که در نشست با موضوع «یادگیری حقوق کودک از طریق بازیهای رومیزی در فرایند اجتماعی شدن» میثم خداشناس استادیار دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، رضا محمدبابایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، علی نوری و صمد خطیبی از فعالان حوزه اسباببازی صحبت خواهد کرد
همچنین در نشست دیگری همزمان که حضوری در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون در خیابان حجاب تهران برپا خواهد شد. محمدمهدی تندگویان رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران در مورد «حضور ایران در رویدادهای بینالمللی با موضوع بازی و سرگرمی (اکسپو ۲۰۲۷)» توضیحهایی را ارایه میدهد.
در عینحال «واکاوی و بازخوانی بازیهای اصیل ایرانی» عنوان آخرین نشست دهمین جشنواره ملی اسباببازی است که با حضور بهنام زنگی عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، زهرا شفایی آسیبشناس گفتار و زبان و روانشناس کودک و سیدبدرالدین احمدیاز عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ساعت ١٣:٣٠ تا ١۵:٣٠ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند از نشانی اینترنتی: https://live.kpf:.ir/ch/kargah در نشستهای مجازی شرکت کنند.
دهمین جشنواره ملی اسباببازی با همراهی انجمن تولیدکنندگان اسباببازی، شورای نظارت بر اسباببازی، ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، شهرداری تهران و دانشگاه سوره و با شعار «بازی، حالِ خوش زندگی» از ۱۷ دی آغاز شده و تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.