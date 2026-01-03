پخش زنده
تیم قم در رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان با یک مدال برنز به رتبه هفدهم کشور دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قم،رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور، یادواره شهید مصطفی صدرزاده، به میزبانی اهواز برگزار شد و تیم قم با ترکیب ۱۱ نماینده در ده وزن در این مسابقات حضور یافت.
در پایان این رقابتها، تیم قم با کسب ۲۵ امتیاز در رده هفدهم تیمی کشور قرار گرفت.
در بخش انفرادی، امیرحسین نعمتزاده در وزن ۸۷ کیلوگرم با ارائه عملکردی قابل قبول موفق شد مدال برنز این دوره از مسابقات را به دست آورد.
همچنین علی اناری در وزن ۱۳۰ کیلوگرم عنوان هفتم را کسب کرد و ابوالفضل رسولی در وزن ۸۲ کیلوگرم در جایگاه دهم ایستاد.