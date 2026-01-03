به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قم،رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور، یادواره شهید مصطفی صدرزاده، به میزبانی اهواز برگزار شد و تیم قم با ترکیب ۱۱ نماینده در ده وزن در این مسابقات حضور یافت.

در پایان این رقابت‌ها، تیم قم با کسب ۲۵ امتیاز در رده هفدهم تیمی کشور قرار گرفت.

در بخش انفرادی، امیرحسین نعمت‌زاده در وزن ۸۷ کیلوگرم با ارائه عملکردی قابل قبول موفق شد مدال برنز این دوره از مسابقات را به دست آورد.

همچنین علی اناری در وزن ۱۳۰ کیلوگرم عنوان هفتم را کسب کرد و ابوالفضل رسولی در وزن ۸۲ کیلوگرم در جایگاه دهم ایستاد.

هدایت تیم کشتی فرنگی جوانان قم در این رقابت‌ها بر عهده مهدی علیزاده پورنیا به عنوان سرمربی بود و میلاد اسکندری به عنوان مربی، اعضای تیم را همراهی کرد.

علی فهیمی نیز سرپرستی تیم قم را بر عهده داشت.