فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ جام جهانی اسکی نوردیک یا استقامت در توبلاک ایتالیا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها به شکل بیستمین دوره رقابت های توردواسکی برگزار میشود که در ۶ مرحله ادامه مییابد و نتایج کلی این رقابتها به شکل اختلاف زمانی محاسبه میشود.
نتایج رقابت در ماده ۲۰ کیلومتر تعقیبی به این شرح است:
۱- یوهانس کلایبو از نروژ ۴۶:۰۱:۰۷ دقیقه
۲- ماتیس استنشاگن از نروژ ۵۱:۰۱ ثانیه اختلاف
۳- ادوین آنگر از سوئد ۵۹:۰۸ ثانیه اختلاف
- در رده بندی کلی توردواسکی پس از چهارمین مرحله از ۱۰ رقابت، یوهانس کلایبو از نروژ با زمان ۱:۱۹:۳۱ ساعت پیشتاز است و ماتیس استنشاگن از نروژ با ۰:۵۱ ثانیه اختلاف دوم و ادوین آنگر از سوئد با یک دقیقه اختلاف سوم هستند.
- در رده بندی کلی مواد استقامت پس از هشتمین مرحله از ۱۶ مرحله فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۵۵۷ امتیاز پیشتاز است و هارالد اوستبرگ از نروژ با ۵۲۷ امتیاز در رده دوم قرار دارد و ماتیس استنشاگن از نروژ با ۴۹۷ امتیاز سوم است.
رده بندی سایر مواد به این شرح است:
- در رده بندی کلی مواد سرعت پیش از چهارمین مرحله از ۱۱ مرحله فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۳۵۰، اسکار اوپستاد از نروژ با ۳۲۳ و آنسگار ایونسن از نروژ با ۲۷۱ امتیاز اول تا سوم هستند.
- در رده بندی کلی جام جهانی اسکی نوردیک پس از دوازدهمین مرحله از ۲۸ رقابت فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۹۰۷ امتیاز در صدر است و هارالد اوستبرگ از نروژ با ۷۰۶ امتیاز دوم و ماتیاس استنهاگن از نروژ با ۵۶۱ امتیاز سوم هستند.
* تیمی:
- در رده بندی تیمی پس از اولین مرحله از ۲ مرحله فصل تیم نروژ با ۲۲۳۷ امتیاز پیشتاز است و تیمهای ایتالیا با ۱۱۲۶ و سوئد با ۱۱۰۲ امتیاز دوم و سوم هستند.