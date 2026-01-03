منطقِ او، دفاع از انسانیت بود و این چشم ها، ترجمانِ این منطقِ متعالی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛در پسِ این نگاهِ مصمم، عمقی از مهربانی و دلسوزی موج می‌زد، اما همین چشم ها، برابرِ دشمن، چونان صاعقه، قاطع و کوبنده بود.

امروز، چشمانی که سردار سلیمانی در جبهه‌ها و میانِ مردم به یادگار گذاشت، چراغِ راهِ نسلی شده که میراثِ او را بر دوش می‌کشند.

چشمانی که چشم‌های میلیون‌ها انسان را در روز تشییعش گرفتار خود کرد.

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنها یک فرمانده نظامی نبود؛ او نماد «میدان»، «مردم» و «مقاومت» بود. محبوبیتی که پس از شهادتش به اوج رسید، ریشه در سال‌ها مجاهدت خاموش، دفاع بی‌ادعا از امنیت مردم و ایستادن در خط مقدم خطر داشت.

حاج قاسم سلیمانی توانسته بود میان «قدرت نظامی» و «محبوبیت اجتماعی» پیوندی کم‌نظیر برقرار کند. او در عین قاطعیت در میدان نبرد، در برابر مردم فروتن بود.

احترام ویژه به خانواده شهدا، حضور بی‌تکلف در مراسم‌های مردمی و پرهیز از هرگونه تشریفات زائد، چهره‌ای صمیمی از او ساخت.

این پیوند عاطفی، پس از شهادتش در ۱۳ دی ۱۳۹۸ به‌روشنی نمایان شد؛ حضور میلیونی مردم در مراسم‌های تشییع در شهر‌های مختلف ایران، نه یک واکنش احساسی لحظه‌ای، بلکه تجلی سال‌ها اعتماد، علاقه و باور به صداقت یک فرمانده بود.

مردمی که شاید هرگز او را از نزدیک ندیده بودند، اما امنیت و عزت خود را مدیون مجاهدت‌هایش می‌دانستند.