

لویه و بویراحمد ، مدیرکل محیط‌زیست استان از تداوم عملیات برای مهار آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده ارتفاعات کوه خامی گچساران خبر داد و گفت: با وجود برف در ارتفاعات آتش زیر آنها وجود داشت این آتش‌سوزی در حال حاضر کنترل و در حال پایش است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی عبدال دیانتی نسب،افزود: آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده کوه خامی از ساعت ۱۷ عصر پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه آغاز شد، به دلیل سخت گذر بودن منطقه، تاریکی هوا و سرمای زیاد نیرو‌های مهار صبح جمعه به منطقه حریق رسیدند.

وی بیان کرد: نیرو‌های جوامع محلی، تیم کوهنوردان، محیط‌زیست و منابع طبیعی در عملیات مهار آتش در منطقه حفاظت شده ارتفاعات کوه خامی تلاش می‌کنند و در حال حاضر این آتش تحت کنترل و در حال پایش است.

مدیرکل محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به یک چالش مهم در مهار این آتش‌سوزی گفت: نکته قابل‌تأمل این بود که در بعضی از نقاط، روی بوته‌های خشک، لایه برف وجود داشت، اما شعله‌ها از زیر این لایه برفی در حال حرکت و سرایت بودند که این امر، پیچیدگی عملیات خاموش‌کردن را دوچندان کرد.

دیانتی نسب عنوان کرد: باتوجه‌به موقعیت جغرافیایی و صعب‌العبور بودن ارتفاعات، عملیات دسترسی به محل حریق به‌صورت پیاده انجام شد که حدود شش ساعت پیاده‌روی مستمر به طول انجامید تا نیرو‌ها به شعله‌ها برسند.