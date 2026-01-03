استاد عثمان رحمان‌زاده، هنرمند پیکرتراش و مجسمه‌ساز برجسته بوکانی، دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، استاد عثمان رحمان‌زاده، هنرمند پیشکسوت، پیکرتراش و مجسمه‌ساز برجسته بوکانی، پس از طی دوران بیماری و بستری در یکی از بیمارستان‌های تبریز، دار فانی را وداع گفت.

این هنرمند فقید متولد سال ۱۳۳۵ در روستای ناچیت بوکان بود و بیش از نیم قرن از عمر خود را صرف خلق آثار هنری با محوریت فرهنگ، آداب و رسوم و تاریخ مردم کُرد کرد.

وی با مهارت منحصر‌به‌فرد خود در جان‌بخشی به چوب و ساخت پیکره‌های روایی، از سوی بسیاری از کارشناسان به لقب «پدر ژپتوی ایران» شناخته می‌شد.

بازآفرینی آیین‌های بومی، صحنه‌های تاریخی، ضرب‌المثل‌های کُردی و روایت فجایعی، چون بمباران شیمیایی حلبچه و سردشت، از جمله شاخصه‌های ماندگار آثار این هنرمند مردمی است.