پویش نهالکاری به مناسبت روز پدر و به نیت شهید حاج قاسم سلیمانی در خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و همزمان با ۱۳ رجب، سالروز میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر و نیز ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ ها شهید حاج قاسم سلیمانی، پویش سراسری نهالکاری در استان خراسان رضوی همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

شکاری افزود: این پویش به نیت شهید حاج قاسم سلیمانی و با هدف ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی و توسعه فضای سبز در مشهد و شهرستان‌ های استان اجرا شد.

وی ادامه داد: در شهر مشهد، این پویش به صورت نمادین در بیمارستان کودکان اکبر برگزار و ۱۰۰ اصله نهال از گونه‌ های بومی و کم‌ آب‌ طلب کاشته شد.

شکاری با اشاره به اجرای گسترده این برنامه در سطح استان تصریح کرد: در مجموع و در قالب این پویش، بیش از ۳ هزار اصله نهال در نقاط مختلف استان خراسان رضوی غرس شد که گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار، افزایش سرانه فضای سبز و پاسداشت یاد و نام شهدای والامقام، به‌ ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی است.