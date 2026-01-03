فرماندار شهرستان ابهر از برپایی همایش ملی تاریخ، فرهنگ و هنر ابهر دراین شهرستان خبرداد.

سال آینده:ابهر میزبان همایش ملی تاریخ، فرهنگ و هنر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ نخستین همایش ملی تاریخ، فرهنگ و هنر شهرستان ابهر قرار است با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری شهرستان و تقویت جایگاه آن در عرصه ملی برگزار شود.

فرماندار ابهر در نشست هماهنگی برگزاری این همایش با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی شهرستان گفت: موفقیت همایش ملی تاریخ، فرهنگ و هنر ابهر تنها در گرو همکاری همه نهادهاست. اگر هر بخش وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، می‌توانیم ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان را در سطح ملی معرفی کنیم.

وی افزود: این همایش فرصتی است تا داشته‌های ارزشمند ابهر در حوزه‌های تاریخ، فرهنگ و هنر به‌صورت علمی و مستند ارائه شود و زمینه‌ای برای توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت هویت بومی فراهم شود.

خلجی همچنین تأکید کرد: برگزاری منظم جلسات ماهیانه بنیاد ایران‌شناسی شهرستان، نه‌تنها به انسجام برنامه‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود مسیر اجرای همایش با کمترین چالش پیش برود. ما باید از این فرصت برای ایجاد یک حرکت ماندگار در حوزه فرهنگ و هنر استفاده کنیم.

لیلا محمدی، سرپرست شعبه بنیاد ایران‌شناسی استان زنجان نیز در این جلسه با تشریح ساختار بنیاد ایران‌شناسی، این جلسه را آغاز رسمی فعالیت هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی شهرستان ابهر دانست و افزود: هدف اصلی این نشست، اجرایی‌سازی مقدمات برگزاری همایش ملی و ایجاد هماهنگی میان نهاد‌های علمی و فرهنگی است.

نخستین همایش ملی تاریخ، فرهنگ و هنر شهرستان ابهر قرار است سال آینده در این شهرستان برگزار شود.