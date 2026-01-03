به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به مناسبت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی مدرسه دبستان ۱۲ کلاسه با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

این مدرسه با پویش کرمان دانا کمک‌اتاق بازرگانی استان با کمک ۱۰ میلیارد تومان این مدرسه ساخته شده است.

حمید رضا خانمحمدی معاون وزیر اموزش و پرورش در مراسم افتتاح گفت: این مدرسه ۱۱۹ همین مدرسه در استان کرمان است بنام شهید سلیمانی اماده و افتتاح شد در کشور هم ۵۰۰ مدرسه است بنام شهید سلیمانی در حال اماده سازی و افتتاح است.

وی گفت:باید راه حاج قاسم سلیمانی ادامه دهیم و تا مهر ۱۴۰۵ دویست مدرسه اماده می‌شود