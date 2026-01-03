برگزاری نشست «تلاقی فکری فرزدق و جامی در قصاید مدح امام سجاد» در عراق
سیونهمین نشست از سلسله نشستهای شعر و ادب فارسی با محوریت «تلاقی فکری فرزدق وجامی در قصاید مدح امام سجاد(ع)» به همت رایزنی فرهنگی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در عراق برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، در این برنامه که با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران ادبی برگزار خواهد شد، زهرا پارساپور، دبیر علمی این نشست را بر عهده دارد و فاضل عباس جبار المحمداوی، استاد دانشکده زبانها دانشگاه بغداد، بهعنوان سخنران در این برنامه حضور خواهد داشت.
این نشست امروز ساعت ۲۱:۰۰ به وقت تهران (۲۰:۳۰ به وقت بغداد) برگزار و برخط هم پخش میشود.
از سلسله نشستهای علمی، ادبی شنبههای شعر و ادبیات فارسی در عراق، پیشتر نیز نشستهای «تأثیر و تأثر بین رمانهای عربی و فارسی» و نشست با محوریت «شب یلدا» برگزار شده بود.