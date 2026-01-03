پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کمیته پیشآگاهی و شبکه مراقبت آفات جهاد کشاورزی مازندران با صدور اطلاعیهای، بر اهمیت حیاتی مبارزه زمستانه برای کاهش جمعیت آفت سپردار در باغات کیوی، بهویژه باغات صادراتی، تأکید کرد. باغداران موظفند توصیههای ششگانه شامل هرس اصولی، برسکشی تنه و روغنپاشی استاندارد در بازه زمانی ۱۱ دی تا ۲۲ بهمن را با دقت اجرا نمایند.
توصیههای مهمی را در خصوص مبارزه زمستانه با عوامل خسارتزای باغ ها کیوی:
محور اصلی توصیهها، مدیریت و کنترل آفت سپردارها در باغات کیوی با استفاده از روش مبارزه تلفیقی (IPM) به شرح ذیل است:
۱- مدیریت بقایای آلوده: حذف سرشاخههای آلوده و نگهداری آنها در اطراف درختان تا اواخر اردیبهشت ماه (زمان خروج زنبورهای پارازیتوئید آفت سپردار) برای حمایت از دشمنان طبیعی آفت توصیه میشود. پس از این تاریخ، باید سریعاً نسبت به امحا، خرد کردن و حذف شاخههای آلوده اقدام گردد. در غیر این صورت، شاخههای هرس شده باید پس از عملیات هرس از باغ خارج یا امحاء شوند.
۲- برسکشی تنه: برسکشی تنه و سرشاخههای اصلی درختان آلوده با استفاده از اسکاچ نرم یا گونی کنفی، جهت کاهش جمعیت آفت و افزایش تأثیر روغنپاشی، بسیار مؤثر خواهد بود.
۳- هرس و حذف علف هرز: انجام هرس مناسب و اصولی برای تهویه و ایجاد نور کافی در راستای برهم زدن شرایط مطلوب رشد و تراکم جمعیت آفت، همچنین حذف علفهای هرز برای کاهش جمعیت زمستانگذران برخی آفات مهم، اکیداً توصیه میشود.
۴- روغنپاشی زمستانه: روغنپاشی با استفاده از "روغن زمستانه استاندارد و دارای مجوزهای لازم" به نسبت یک الی دو درصد (یک تا دو لیتر روغن در صد لیتر آب) از تاریخ ۱۱ دی لغایت ۲۲ بهمن ماه، پس از عملیات هرس و برسکشی، و با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی و تراکم آفت توصیه میگردد. لازم به ذکر است که میزان درصد روغن در اواخر زمان مبارزه تعیین شده، با در نظر گرفتن شرایط آب و هوا، نوع رقم و شرایط عمومی باغ، تا میزان "یک درصد کاهش" یابد.
۵- تضمین پوشش کامل: برای پوشش کامل و یکنواخت محلول امولسیون شونده، لازم است از سمپاشهای مناسب نظیر سمپاش تراکتوری و صد لیتری موتوری لانسدار استفاده شود. با توجه به وجود منافذ و شیار روی تنه و شاخه کیوی به عنوان پناهگاه آفت، عملیات محلولپاشی باید با دقت لازم جهت "پوشش کامل و نفوذ مناسب" انجام گیرد.
۶- توجه به شرایط هواشناسی: آگاهی از اطلاعات هواشناسی منطقه و اطمینان ازعدم بارندگی حداقل به مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت بعد از عملیات سمپاشی بسیار مهم است.
۷- رعایت نکات ایمنی: رعایت نکات ایمنی از قبیل استفاده از ماسک، لباس مخصوص، دستکش و عدم خوردن، آشامیدن و مصرف دخانیات در زمان سمپاشی و شستشوی دست و صورت پس از سمپاشی با آب و صابون الزامی است.