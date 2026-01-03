

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شهردار بافق گفت: این چایخانه توسط شعرداری بافق ساخته و در اختیار استان امام زاده عبدالله بافق قرار گرفت.



نوروز زاده افزود: هزینه ساخت این سازه و چایخانه یک و نیم میلیارد تومان و در مساحت یکصد متربع مربع ساخته شده است.



وی بیان داشت این چایخانه برای بهره برداری از زائران، مجاوران و خدام آستان امام زاده عبدالله بافق قرار گرفت.



در این آئین همچنین از خدام آستان امم زاده عبدالله بافق تجلیل شد.



در مراسم راه اندازی این چایخانه امام جمعه، معاون فرماندار بافق، جمعی از مسئولان و خدام و قشر‌های مختلف مردم حضور داشتند.