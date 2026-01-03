به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با سالروز ولادت باسعادت مولاالموحدین حضرت امام علی علیه‌السلام و روز پدر، مردم مؤمن و ولایت‌مدار خرمشهر با برگزاری آیین‌های باشکوه مذهبی، این مناسبت فرخنده را گرامی داشتند؛ آیین‌هایی که در کنار تبریک‌های صمیمانه مردمی و حضور پرشور در مساجد و حسینیه‌ها، با یاد و نام بزرگمرد ایران اسلامی، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که سالروز شهادتش نیز در همین روز قرار داشت، رنگ و بویی خاص و معنوی به خود گرفت.

مردم خرمشهر از ساعات اولیه این روز با حضور در مساجد و حسینیه‌های سطح شهر، ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام را جشن گرفتند و با تبریک این عید بزرگ به یکدیگر، ارادت خود را به ساحت ولایت علوی ابراز کردند.

این روز که در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز پدر» نامگذاری شده است، فرصتی بود تا جوانان خرمشهری در گفت‌و‌گو‌هایی کوتاه، به تبیین اهمیت نقش پدر در خانواده و جامعه پرداخته و از جایگاه پدر به عنوان ستون اصلی تربیت، اخلاق و مسئولیت‌پذیری یاد کنند.

در کنار شور و شعف جشن میلاد امام علی (ع)، مردم خرمشهر یاد و خاطره سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی را نیز زنده نگه داشتند و با ذکر فضائل اخلاقی و مجاهدت‌های این شهید والامقام، بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.

این مراسم معنوی با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید، مدیحه‌سرایی در وصف امام علی علیه‌السلام و شعرخوانی به زبان عربی همراه بود و فضای روحانی خاصی را در مساجد و حسینیه‌های خرمشهر رقم زد.