به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پنجمین رویداد از رقابت‌های اولین دوره المپیاد بازی‌های فکری ایران، با برگزاری مسابقه قهرمانی کشوری «مافیا» با حضور گسترده علاقه‌مندان به بازی‌های فکری و با شرکت ۸۰ نفر از بانوان و آقایان استان‌های مختلف در دو بخش بانوان و آقایان به صورت مجزا و با روایت و داستان جذاب "بازپرس" در اصفهان برگزار شد.

در بخش بانوان شقایق پیرمرادیان از اصفهان به مقام قهرمانی دست یافت، مریم قلی‌زاده از کرمان برسکوی دوم ایستاد و زهرا امجدی از تبریز هم سوم شد.

در بخش آقایان هم هادی ولی‌پوریان از تبریز قهرمان این دوره از مسابقات شد، میلاد پرویزی از کرمانشاه موفق به کسب مقام دوم شد و امیر صادقیان از تبریز هم در جایگاه سوم قرار گرفت.