به مناسبت سالروز میلاد سراسر نور مولی الموحدین، امیرالمومنین (ع) و روز پدر، همایش مداحان در سرداب امامزاده عبدالله همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، رئیس کانون مداحان استان همدان گفت: این همایش با شرکت بیش از ۴۰۰ مداح از شهرستان‌های مختلف استان، در راستای هماهنگی بیشتر برای جهاد تبیین که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، برگزار شد.

علی اسدی افزود: همایش مداحان استان، هر ساله در سالروز میلاد مولود کعبه برگزار می‌شود.

این مراسم با مدیحه سرایی، شعرخوانی و تجلیل از مقام پدر و مداحان همراه بود.