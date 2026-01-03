به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با سالروز میلاد مولای متقیان (ع) و روز پدر، در آیینی، زندانی جرایم غیرعمد مالی با حمایت خانواده ۱۴۰ نفره ننه خانمی و نیکوکاران فینی از بند رهایی یافت و به آغوش گرم خانواده بازگشت.

خالقی، مسئول برنامه ننه خانمی بر لزوم تداوم کمک‌های مردمی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر تاکید کرد و گفت: با همکاری ستاد دیه و مشارکت بیشتر خیران، امیدواریم شرایط رهایی همه زندانیان جرائم غیرعمد از بند فراهم شود.

بنا بر آمار‌های ستاد دیه کاشان، روند کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از جمله بدهکاران مالی، مهریه و حوادث کارگاهی در سال جاری شتاب قابل‌توجهی داشته است.