شبکه ورزش سیما با تدارک پخش زنده سه دیدار جذاب فوتبال اروپا، جدال آرسنال صدرنشین با بورنموث، تقابل اوساسونا و اتلتیکو بیلبائو و مصاف استون‌ویلا و ناتینگهام فارست را به‌صورت زنده تقدیم علاقه‌مندان فوتبال می‌کند.

شب فوتبالی شبکه ورزش با آرسنال، بیلبائو و استون‌ویلا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امشب از ساعت ۲۱ امشب فوتبال دو تیم آرسنال و بورنمورث را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

شبکه ورزش در یکی از دیدار‌های دیگر هفته بیستم لیگ برتر انگلیس ۲۶_۲۰۲۶، جدال دو تیم بورنموث ته جدول و آرسنال صدرنشین را با گزارشگری مشترک جواد خیابانی و رسول مجیدی را به صورت زنده و در قالب برنامه «لذت فوتبال» پخش خواهد کرد.

آرسنال با صدرنشینی در لیگ برتر و ثبت ۱۴ برد، ۳ تساوی و تنها ۲ شکست، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است.

بورنموث نیز با قرار گرفتن در رتبه ۱۵ جدول، از ۱۹ بازی خود ۵ برد، ۸ تساوی و ۶ شکست را تجربه کرده است.

رویارویی اوساسونا و اتلتیکو بیلبائو

دو تیم اوساسونا و اتلتیکو بیلبائو شامگاه امشب از ساعت ۱۸:۴۵، به صورت مستقیم روی آنتن شبکه ورزش به مصاف هم می‌روند.

این دیدار در قالب برنامه «لذت فوتبال» پخش می‌شود.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته هجدهم لیگ لالیگا ۲۶_۲۰۲۵، امشب شنبه ۱۳ دی از ساعت ۱۸:۴۵، جدال بین دو تیم اوساسونا و اتلتیکو بیلبائو را با گزارشگری میثم مختاری و به صورت زنده پخش می‌کند.

اتلتیکو بیلبائو با ۲۳ امتیاز در رتبه ۸ جدول و اوساسونا با ۱۸ امتیاز در رتبه ۱۳ جدول است.

عملکرد آماری اوساسونا در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۳ گل خورده و ۲۲ گل به ثمر رسانده است.

اتلتیکو بیلبائو در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۱ گل خورده و ۶ گل به ثمر رسانده است.

مصاف فوتبال استون ویلا و ناتینگهام فارست

شبکه ورزش تقابل فوتبال دو تیم استون ویلا و ناتینگهام فارست را از ساعت ۱۶ امروز به صورت مستقیم پخش می‌کند.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های فوتبال هفته بیستم لیگ برتر انگلیس ۲۶_۲۰۲۵، امروز شنبه ۱۳ دی از ساعت ۱۶ دیدار بین دو تیم آستون ویلا و ناتینگهام فارست را با گزارشگری میثم محمدزاده و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

استون ویلا با ۱۹ بازی و کسب ۳۹ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارد و ناتینگهام فارست با ۱۹ بازی و ۱۸ امتیاز در رتبه هفدهم جدول است.