جوانان خیر شهرستان بافق به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) ،سیزده پدر را که تاکنون توفیق سفر به مشهد مقدس را نداشتند به زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) اعزام کردند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در روز‌هایی که نام پدر با عطر ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) گره خورده است، جمعی از نوجوانان و جوانان نیک‌اندیش بافقی، با اقدامی خالصانه و انسان‌دوستانه، لبخند را بر لب پدرانی نشاندند که سال‌ها در حسرت زیارت امام رضا (ع) بودند.



این جوانان خیر، به مناسبت سیزدهم رجب، سالروز ولادت باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر، ۱۳ پدر را که تاکنون توفیق سفر به مشهد مقدس را نداشتند شناسایی کرده و آنان را به همراه خانواده‌هایشان با هزینه شخصی خود به زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) اعزام کردند.



مجتبی قاسمیان، از جوانان خیر بافقی گفت: این اقدام خداپسندانه با همت جمعی از جوانان و نوجوانان خیر انجام شد که تصمیم گرفتند شادی روز پدر را به شکلی ماندگار رقم بزنند.



وی افزود: تمامی هزینه‌های این سفر، از رفت‌وآمد تا اسکان و پذیرایی، توسط همین جوانان خیر بافقی تأمین شده است و هیچ نهاد یا ارگانی در آن دخالتی نداشته است.



قاسمیان با اشاره به مدت این سفر گفت: این پدران و خانواده‌هایشان از روز ولادت حضرت علی (ع) به مدت سه روز در مشهد مقدس اقامت دارند و در این مدت به زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) مشرف می‌شوند؛ سفری که برای بسیاری از آنان، نخستین تجربه زیارت بوده است.



وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این کار، تکریم مقام پدر، زنده نگه داشتن فرهنگ احسان و ترویج روحیه کار خیر در میان جوانان بوده است؛ فرهنگی که می‌تواند جامعه را به سمت همدلی و مهربانی بیشتر سوق دهد.



این اقدام ارزشمند، نمونه‌ای روشن از نقش جوانان در ساختن جامعه‌ای سرشار از محبت، احترام و معنویت است؛ اقدامی که بی‌تردید ثواب آن، در دل‌ها و دعا‌های پدران بدرقه راه این جوانان نیک‌سیرت خواهد بود.