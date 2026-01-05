امروز: -
عکس‌های منتخب خبری جهان / ۱۵ دی ۱۴۰۴

در این گزارش خبری گزیده‌ای از عکس‌های منتشر شده در خبرگزاری‌ها در روز‌های اخیر را مشاهده می‌کنید. تصاویری که روایتگر لحظاتی از شادی، اندوه، خشم، و زیبایی طبیعت در گوشه و کنار جهان است.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ - ۰۰:۰۳
