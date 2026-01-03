پخش زنده
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان شرقی اعلام کرد: با تلاش نیروهای راهداری تمام راههای اصلی و فرعی استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا رسول زاده گفت: تنهای راه ۱۰۰ روستا در شهرستانهای هشترود، چاراویماق و بستان آباد به دنبال بارش برف روز گذشته بسته است که درصورت فروکش کردن کولاک امروز بازگشایی میشود.
وی از برفروبی ۲۸ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راههای اصلی و فرعی استان در پی بارشهای سنگین هفت روز گذشته خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۲ هزار کیلومتر از راههای روستایی برفروبی شده و راههای مسدود بازگشایی شده است. در این مدت، گروههای راهداری استان به ۱۶۳ مسافر گرفتار در جادههای استان اسکان داده و ۹۷۱ خودرو را امدادرسانی کردند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اظهار کرد: در زمان حاضر بارش برف متوقف شده ولی پدیده کولاک در گردنهها به ویژه گردنه سامبران در محور اهر - کلیبر حاکم است، از رانندگان تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت نیاز، زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.