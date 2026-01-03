پخش زنده
ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی درمسجد جامع فریدونشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرمانده سپاه شهرستان فریدونشهر، سردارشهید سلیمانی را نماد مقاومت،ایثار وشهادت طلبی برشمرد وگفت: دشمنان در خیال باطل خود با ترور حاج قاسم سلیمانی سعی در نابود کردن جبهه مقاومت داشتند، اما درک نمیکنند که شهید حاج قاسم سلیمانی یک مکتب همیشه زنده است.
سرهنگ روح الله اکبری دشمن شناسی و بصیرت، تبعیت از ولایت فقیه ورهبری، مردم داری وعشق به شهادت را از خصوصیات بارز شهید سلیمانی بیان کرد و افزود: ترور ناجوانمردانه حاج قاسم سلیمانی لکه ننگینی بر پیشانی حکام جنایتکار آمریکاست که همیشه دم از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم و داعش میزنند.