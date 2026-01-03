پخش زنده
رئیس انجمن تیراندازی هیئت ورزشی کارگری خوزستان گفت: به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) مسابقات قهرمانی تیراندازی کارگری آقایان خوزستان در دو ماده تفنگ و تپانچه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشید چال اشتری با بیان اینکه این دوره از مسابقات نسبت به دورههای قبل از سطح بالاتری برخوردار بود گفت : مسابقات با حضور تیمهایی همچون شرکت برق منطقهای خوزستان، شرکت ملی حفاری، فولاد خوزستان، فولاد اکسین، منابع طبیعی امیدیه، اداره بندر و دریانوردی خرمشهر، نفت امیدیه، نفت و گاز اروندان، باشگاه هدف، سد دز، پالایشگاه گاز هویزه، باشگاه مرصاد، پتروشیمی مارون، توزیع برق دزفول از شهرهای اهواز، امیدیه، دزفول، ماهشهر، آغاجاری، خرمشهر و اندیمشک برگزار شد.
احسان غریب رضا دبیر انجمن تیراندازی کارگری استان خوزستان گفت: در رشته تفنگ آقایان در بخش انفرادی، به ترتیب علی مهدی پور، حسین سرافراز و سید اصغر موسوی نسب مقام اول تا سوم را از آن خود کرده و در بخش تیمی تیمهای نفت امیدیه، منابع طبیعی امیدیه و شرکت برق منطقهای خوزستان مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
وی افزود: همچنین در رشته تپانچه در بخش انفرادی صادق بوعذار، محمد رضوی و رضا امیری مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و در بخش تیمی نیز تیمهای نفت و گاز اروندان، اداره بندر و دریانوردی خرمشهر و فولاد اکسین به ترتیب اول تا سوم شدند.
این دوره از مسابقات با همکاری آقای سید ناصر حسینی رئیس هیات تیراندازی اهواز و هیات داوری متشکل از خانم معصومه ابوالحسنی، آقای امیری، خانم عطایی، خانم دشت بزرگ برگزار شد.