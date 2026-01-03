پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره محیط زیست ابهر از اعلام جرم و طرح شکایت علیه یکی از واحدهای صنعتی بزرگ این شهرستان به دلیل عدم رعایت ضوابط زیستمحیطی در مدیریت پسماندهای صنعتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سیدرضا مدنی گفت: به منظور نظارت و پایش مستمر واحدهای صنعتی بزرگ و مهم شهرستان ابهر و با توجه به الزامات قانونی مندرج در قانون مدیریت پسماندها، یکی از واحدهای صنعتی بزرگ که فعالیت آن منجر به تولید حجم قابل توجهی از پسماندهای صنعتی شده است، علیرغم صدور چندین فقره اخطاریه زیستمحیطی، نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای صنعتی خود اقدام مؤثری انجام نداده است.
وی افزود: با توجه به بیتوجهی این واحد صنعتی به اخطاریههای صادره و در چارچوب اختیارات قانونی مندرج در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون مدیریت پسماندها، این اداره ناگزیر به اعلام جرم و طرح شکایت علیه واحد مذکور نزد مرجع قضایی شهرستان ابهر شد.
مدنی ادامه داد: با دستور فوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر، موضوع در دستور کار قرار گرفته و اکنون در مرحله رسیدگی و تکمیل مستندات قانونی قرار دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر با اشاره به ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، گفت: بر اساس این ماده، مسئولیت مدیریت صحیح پسماندهای صنعتی برعهده تولیدکننده است و این واحد صنعتی با وجود برخورداری از فرصت و زمان کافی، اقدامی در اینباره انجام نداده که مراتب تخلف طی گزارشی به مرجع محترم قضایی اعلام شده است.
وی تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر با هرگونه تخلف زیستمحیطی، بهویژه در حوزه مدیریت پسماندهای صنعتی، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.