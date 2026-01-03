استاندار فارس : اقدام فوری برای جلوگیری از کمبود روغن ضروری است
استاندار فارس خواستار حضور جدیتر دستگاههای نظارتی در روند توزیع و قیمتها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،حسینعلی امیری، استاندار فارس، در نشست ستاد تنظیم بازار استان با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق بازار در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از کمبود روغن شد.
وی با اشاره به افزایش تقاضای کالاهای اساسی در هفتههای آینده تصریح کرد: بازرسیها باید بهطور محسوس افزایش یابد و دستگاههای نظارتی از جمله اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی با جدیت بیشتری بر روند توزیع و قیمتها نظارت کنند.
استاندار فارس با هشدار نسبت به هرگونه سودجویی در بازار گفت: با افراد سودجو و کسانی که به دنبال اخلال در بازار و کسب سودهای نامتعارف هستند، برخورد قاطع و بازدارنده صورت خواهد گرفت و هیچگونه اغماضی در این زمینه پذیرفته نیست.
امیری همچنین به موضوع یارانه نان اشاره کرد و افزود: این موضوع طبق برنامهریزی انجامشده در هفته جاری در هیأت دولت مطرح و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
وی از برگزاری نشستی با حضور بزرگان و معتمدان اصناف استان خبر داد و گفت: این نشست با هدف هماندیشی و برنامهریزی برای تنظیم بهتر بازار طی روزهای آینده برگزار میشود.
استاندار فارس در ادامه بر ضرورت کاهش تورم در حوزه مواد غذایی تأکید کرد و افزود: فعالسازی تعاونیهای مصرف، بهویژه برای کارمندان، و توزیع اقلام پروتئینی از طریق این تعاونیها باید در دستور کار قرار گیرد تا دسترسی عادلانهتر مردم به کالاهای اساسی فراهم شود.
امیری در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی و همکاری همه دستگاههای اجرایی و نظارتی، شرط اصلی آرامش بازار و تأمین معیشت مردم در ماههای پیشرو است.