به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان گفت: در ۱۴۹ مسجد در شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل و نطنز مراسم اعتکاف با حضور بیش از ۱۳ هزار نفر در حال بر گزاری است.

حجت‌الاسلام مهدی بصیرتی افزود: امسال مساجد محل اعتکاف، در قالب‌های مختلف از جمله اعتکاف اولی‌ها، جوانان،هیأت‌ها ،طلاب، دانش‌آموزان، دانشجویان و مادر و فرزندی در دو بخش خواهران و برادران در رده‌های سنی و مختلف تقسیم‌بندی شده و معتکفان برای مساجد مورد نظر ثبت‌نام شدند.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر دانش‌آموزان از آیین معنوی اعتکاف ادامه داد: امسال بیش از ۵۰ درصد ثبت‌نام کنندگان از دانش‌آموزان هستند.

رئیس تبلیغات اسلامی کاشان با بیان اینکه شعار آیین معنوی اعتکاف امسال «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» نامگذاری شده است گفت: در برنامه‌های اعتکاف درکنار دعا و نیایش، نماز جماعت، سخنرانی و محفل انس با قرآن، جلسات مباحثه و پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی و مشاوره، کتابخوانی، مولودخوانی و مداحی هم تدارک دیده شده تا در مدت سه روز گوشه‌نشینی و خلوت در مساجد بتوانند حال و هوای معنوی خود را اعتلا دهند.