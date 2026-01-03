پخش زنده
همزمان با ایام البیض، مراسم معنوی اعتکاف در منطقه کاشان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان گفت: در ۱۴۹ مسجد در شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل و نطنز مراسم اعتکاف با حضور بیش از ۱۳ هزار نفر در حال بر گزاری است.
حجتالاسلام مهدی بصیرتی افزود: امسال مساجد محل اعتکاف، در قالبهای مختلف از جمله اعتکاف اولیها، جوانان،هیأتها ،طلاب، دانشآموزان، دانشجویان و مادر و فرزندی در دو بخش خواهران و برادران در ردههای سنی و مختلف تقسیمبندی شده و معتکفان برای مساجد مورد نظر ثبتنام شدند.
وی با اشاره به استقبال چشمگیر دانشآموزان از آیین معنوی اعتکاف ادامه داد: امسال بیش از ۵۰ درصد ثبتنام کنندگان از دانشآموزان هستند.
رئیس تبلیغات اسلامی کاشان با بیان اینکه شعار آیین معنوی اعتکاف امسال «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» نامگذاری شده است گفت: در برنامههای اعتکاف درکنار دعا و نیایش، نماز جماعت، سخنرانی و محفل انس با قرآن، جلسات مباحثه و پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی و مشاوره، کتابخوانی، مولودخوانی و مداحی هم تدارک دیده شده تا در مدت سه روز گوشهنشینی و خلوت در مساجد بتوانند حال و هوای معنوی خود را اعتلا دهند.