مسجد امیرالمومنین روستای گیله پرده سر سنگر با کمک ۳۵ میلیارد تومانی یک خیر مسجدساز در روز میلاد امام علی (ع) به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه سنگر در مراسم افتتاح این مسجد گفت: مسجد امیرالمومنین با کمک ۳۵ میلیارد تومانی حاج صفرعلی نوید خیر سنگری و مساحت ۷۰۰ مترمربع ساخته شد و امروز به بهره برداری رسید.
حجتالاسلام والمسلمین عادلی رئیس دفتر ولی فقیه گیلان هم در این مراسم، ساخت مسجد را یک فریضه و توفیق الهی دانست و افزود: مسجد فقط مکانی برای برپایی مراسم خدمت رسانی به مردم و ترحیم نیست بلکه میشود از آن برای تربیت جوانان و نوجوانان با اجرای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.
همچنین در این مراسم از خیر مسجدساز حاج صفر علی نوید به پاس ساخت چندین مسجد در بخش سنگر قدردانی شد.
در ادامه این مراسم هم محفل انس با قرآن با حضور یکی از قاریان بینالمللی برگزار شد.