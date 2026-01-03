هم‌زمان با فرارسیدن سیزدهم رجب، سالروز میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، ویژه‌ برنامه تلویزیونی «نَقل و نُقل» با عنوان «تنفس صبح» و همچنین پخش مستقیم دیدار فوتبال آتلانتا و رم، از شبکه‌های سیما تقدیم مخاطبان خواهد شد.

بازخوانی اندیشه علوی در «نَقل و نُقل» و پخش دیدار آتلانتا و رم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این قسمت از «نَقل و نُقل» با نگاهی فرهنگی و معرفتی، به بازخوانی سیره، اندیشه و جایگاه امیرالمؤمنین(ع) در زیست فردی و اجتماعی انسان معاصر می‌پردازد.

در این برنامه، دکتر محمدرضا سنگری، حجت‌الاسلام محمد عشایری منفرد و احمد بابایی، در گفت‌وگویی تحلیلی و تأمل‌برانگیز، ابعاد مختلف شخصیت حضرت علی(ع) را از منظر اخلاق ، معرفت، عدالت و انسان‌سازی واکاوی می‌کنند.

«نَقل و نُقل»، شنبه ۱۳ دی‌ماه حوالی ساعت ۲۳ و یکشنبه ۱۴ دی‌ماه حوالی ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود. گزیده این برنامه دوشنبه ۱۵ دی‌ماه حوالی ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

پخش مستقیم فوتبال آتلانتا و رم

شبکه ورزش امشب از ساعت ۲۳:۱۵ فوتبال سری آ ایتالیا بین دو تیم آتلانتا و آ اس رم را به صورت زنده را در قالب برنامه «لذت فوتبال» پخش خواهد کرد.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته هجدهم لیگ سری آ ایتالیا ۲۶_۲۰۲۵، امشب شنبه ۱۳ دی از ساعت ۲۳:۱۵، تقابل تیم‌های آتلانتا و رم را با گزارشگری محمد سیانکی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

رتبه آتلانتا در جدول ۱۰ و رتبه آ اس رم در جدول ۴ است.