همزمان با فرارسیدن سیزدهم رجب، سالروز میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، ویژه برنامه تلویزیونی «نَقل و نُقل» با عنوان «تنفس صبح» و همچنین پخش مستقیم دیدار فوتبال آتلانتا و رم، از شبکههای سیما تقدیم مخاطبان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این قسمت از «نَقل و نُقل» با نگاهی فرهنگی و معرفتی، به بازخوانی سیره، اندیشه و جایگاه امیرالمؤمنین(ع) در زیست فردی و اجتماعی انسان معاصر میپردازد.
در این برنامه، دکتر محمدرضا سنگری، حجتالاسلام محمد عشایری منفرد و احمد بابایی، در گفتوگویی تحلیلی و تأملبرانگیز، ابعاد مختلف شخصیت حضرت علی(ع) را از منظر اخلاق ، معرفت، عدالت و انسانسازی واکاوی میکنند.
«نَقل و نُقل»، شنبه ۱۳ دیماه حوالی ساعت ۲۳ و یکشنبه ۱۴ دیماه حوالی ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش میشود. گزیده این برنامه دوشنبه ۱۵ دیماه حوالی ساعت ۲۳ روانه آنتن میشود.
پخش مستقیم فوتبال آتلانتا و رم
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته هجدهم لیگ سری آ ایتالیا ۲۶_۲۰۲۵، امشب شنبه ۱۳ دی از ساعت ۲۳:۱۵، تقابل تیمهای آتلانتا و رم را با گزارشگری محمد سیانکی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.
رتبه آتلانتا در جدول ۱۰ و رتبه آ اس رم در جدول ۴ است.