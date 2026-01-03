



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مدیرعامل آبفا شیراز گفت: عملیات تعمیر خط انتقال مخزن دوکوهک در کوتاه‌ترین زمان انجام و وارد مدار شد.

بهمن بهروزی مدیرعامل شرکت آبفا شیراز با اشاره به بروز شکستگی در خط انتقال مخزن دوکوهک به سمت غرب شیراز گفت: این حادثه در جاده اصلی روبروی پمپ‌بنزین دوکوهک رخ داد و عملیات تعمیر خط انتقال در همان ساعات ابتدایی آغاز شد.

وی با بیان اینکه حجم بالای حفاری، ترافیک سنگین معبر و صعوبت عملیات، روند کار را با دشواری همراه کرده بود، افزود: با تلاش و اهتمام همکاران اجرایی، عملیات تعمیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و این خط انتقال مجدداً وارد مدار بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آبفا شیراز خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، بروز حادثه در این خط انتقال موجب بی‌آبی گسترده در بخش‌هایی از غرب شیراز از جمله دوکوهک، شهرک گلستان، استقلال، بزین، گلدشت حافظ، میدان صنایع و شهرک آرین می‌شد.

بهروزی ادامه داد: با تدابیر فنی پیش‌بینی‌شده در سال گذشته، خط دوم آبرسانی سد درودزن به پمپاژ شهرک گلستان در مدار بهره‌برداری قرار گرفت و همچنین با آبرسانی از طریق خط انتقال جایگزین و تأمین آب از چاه‌های آب شرب محدوده دوکوهک، پایداری تأمین آب این محدوده حفظ شد.