به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس ؛همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر بنیاد بين المللی آبشار عاطفه های شهر معزآباد جابری خرامه ۱۲ سری جهیزیه به نوعروسان اهدا کرد.

۲۰ دستگاه بخاری و ۱۰۰ دست لباس به ارزش يک میلیارد تومان و همچنین اجاق‌گاز ، لباسشویی ، فرش ، بخاری و پتو از جمله اقلامی هستند که خیرین شهرستان خرامه به مناسبت میلاد مولا علی علیه السلام برای جهیزیه نوعروسان خانواده های کم برخوردار اهدا کردند.