شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۱۲۲، در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا برا اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۱۲۴ و در وضع نارنجی بوده است، در این شرایط به گروه‌های حساس جامعه از جمله کودکان، بیماران قلبی، ریوی و همچنین زنان باردار توصیه می‌شود که از تردد در فضای باز خودداری کنند.

طبق اطلاعات موجود شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در شش ایستگاه فرمانداری شهر ری با شاخص ۱۵۹، شهر ری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۵۱، پارک رازی منطقه ۱۱ با شاخص ۱۵۹، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۵۵، دانشگ‌ها علم و صنعت منطقه ۴ با شاخص ۱۵۳، ورد آورد منطقه ۲۲ با شاخص ۱۵۴ در وضع قرمز و آلوده برای همه گروه‌های سنی قرار دارند.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۳روز قابل قبول، ۱۲۵ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می‌شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.