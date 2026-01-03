به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس تبلیغات اسلامی از افزایش ۱۰ درصدی معتکفین نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: در شهر محمدیار و نقده ۸ مسجد برای این مراسم معنوی آماده و معتکفین مشغول عبادت شده‌اند که ۷۰ درصد این شرکت کنندگان را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند.

سید سجاد مدنی از آمادگی چند مسجد در روستا‌های شهرستان نقده برای اعتکاف خبر داد و تصریح کرد: امسال هزار و صد معتکف در این مراسم قرب الهی حضور دارند که بیشتر آنها دانش آموزان دختر و پسر می‌باشند وی افزود: استقبال دانش آموزان امسال نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

معتکفین ۳ روز و دو شب در مراسم معنوی اعتکاف حضور خواهند داشت.