آغاز خلوت عاشقان و دعوت به مهمانی متفاوت
معتکفان از دیشب وارد مساجد شدند تا خود را برای مدتی از روزمرهگیها رها کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، در ایام البیض ماه رجب، دلها به میهمانی متفاوتی فراخوانده شدهاند؛ میهمانیای که میزبانش خداوند است و مهمانانش عاشقانی که از هیاهوی روزمره فاصله گرفتهاند تا در خلوتی ناب، با محبوب خویش راز و نیاز کنند.
بیش از دویست هزار معتکف در هزار و دویست مسجد فارس، دیشب قدم به خانههای نور نهادهاند تا سه روز، دنیای بیرون را پشت سر بگذارند و در آغوش معنویت آرام گیرند.
مسجد جامع شهدای شیراز، این بار جلوهای ویژه یافته و میزبان بزرگترین اجتماع اعتکاف جوانان و نوجوانان کشور با حضور هشت هزار معتکف است؛ صحنهای که یادآور پیوند نسل نو با ایمان، تقوا و ارزشهای الهی است.
این حضور پرشور، نشانهای روشن از عطش معنوی جامعه و میل به بازگشت به سرچشمههای نور و حقیقت است.