فصل رقابت‌های تور جهانی تنیس امروز در استرالیا با شروع چهارمین دوره مسابقات ۱۱ میلیون و ۱۷۰ هزار دلاری تیمی مختلط یونایتدکاپ ۲۰۲۶ که در دو شهر پرت و سیدنی استرالیا ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۱۸ تیم حضور دارند که در ۶ گروه سه تیمی مسابقه می‌دهند و تیم‌های اول و دو تیم سوم برتر به دور حذفی راه خواهند یافت. در هر مصاف دو دیدار انفرادی و یک دیدار دوبل برگزار می‌شود. نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

گروه یک:

تیم‌های آرژانتین با یک برد و اسپانیا با یک باخت اول و دوم هستند. در این گروه تیم آمریکا نیز حاضر است.

گروه دو:

بلژیک ۱ - ۲ چین

زیزو برگز ۱ - ۲ چانگ ژیژن

تیم کانادا استراحت می‌کند.

تیم‌های چین با یک برد و بلژیک با یک باخت اول و دوم هستند.

گروه سه:

فرانسه ۰ - ۲ سوئیس

آرتور ریندرنک ۱ - ۲ استانیسلاس واورینکا

تیم ایتالیا استراحت می‌کند.

تیم‌های سوئیس با یک برد و فرانسه با یک باخت اول و دوم هستند.

گروه چهار: استرالیا، چک و نروژ

گروه پنج:

یونان ۳ - ۰ ژاپن

استفانوس سیتسیپاس ۲ - ۰ شیناترو موچیزوکی

تیم انگلیس استراحت می‌کند.

تیم‌های یونان با یک برد و ژاپن با یک باخت اول و دوم هستند.

گروه شش: آلمان، لهستان و هلند

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵، تیم آمریکا با شکست لهستان قهرمان شد و تیم‌های چک و قزاقستان سوم مشترک شدند.

در تنیس یونایتد کاپ تیم آمریکا با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های آلمان با یک قهرمانی دوم و لهستان با دو نایب قهرمانی سوم هستند.