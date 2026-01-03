پخش زنده
فصل رقابتهای تور جهانی تنیس امروز در استرالیا با شروع چهارمین دوره مسابقات ۱۱ میلیون و ۱۷۰ هزار دلاری تیمی مختلط یونایتدکاپ ۲۰۲۶ که در دو شهر پرت و سیدنی استرالیا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۱۸ تیم حضور دارند که در ۶ گروه سه تیمی مسابقه میدهند و تیمهای اول و دو تیم سوم برتر به دور حذفی راه خواهند یافت. در هر مصاف دو دیدار انفرادی و یک دیدار دوبل برگزار میشود. نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
گروه یک:
تیمهای آرژانتین با یک برد و اسپانیا با یک باخت اول و دوم هستند. در این گروه تیم آمریکا نیز حاضر است.
گروه دو:
بلژیک ۱ - ۲ چین
زیزو برگز ۱ - ۲ چانگ ژیژن
تیم کانادا استراحت میکند.
تیمهای چین با یک برد و بلژیک با یک باخت اول و دوم هستند.
گروه سه:
فرانسه ۰ - ۲ سوئیس
آرتور ریندرنک ۱ - ۲ استانیسلاس واورینکا
تیم ایتالیا استراحت میکند.
تیمهای سوئیس با یک برد و فرانسه با یک باخت اول و دوم هستند.
گروه چهار: استرالیا، چک و نروژ
گروه پنج:
یونان ۳ - ۰ ژاپن
استفانوس سیتسیپاس ۲ - ۰ شیناترو موچیزوکی
تیم انگلیس استراحت میکند.
تیمهای یونان با یک برد و ژاپن با یک باخت اول و دوم هستند.
گروه شش: آلمان، لهستان و هلند
در دوره قبل در سال ۲۰۲۵، تیم آمریکا با شکست لهستان قهرمان شد و تیمهای چک و قزاقستان سوم مشترک شدند.
در تنیس یونایتد کاپ تیم آمریکا با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای آلمان با یک قهرمانی دوم و لهستان با دو نایب قهرمانی سوم هستند.