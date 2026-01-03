آیین اعتکاف در استان بوشهر آغاز شد

همزمان با ۱۳ رجب، آیین معنوی اعتکاف با حضور اقشار مختلف مردم در سنین مختلف به‌ویژه جوانان و نوجوانان در استان بوشهر آغاز شد.