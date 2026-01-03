آیین اعتکاف در استان بوشهر آغاز شد
همزمان با ۱۳ رجب، آیین معنوی اعتکاف با حضور اقشار مختلف مردم در سنین مختلف بهویژه جوانان و نوجوانان در استان بوشهر آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، همزمان با سیزدهم رجب و فرارسیدن ایامالبیض، مراسم معنوی اعتکاف در بیش از ۳۰۰ مسجد استان بوشهر آغاز شد.
در آیین معنوی اعتکاف، معتکفان به مدت سه روز متوالی در مساجد بیتوته کرده و با بهرهگیری از برنامههای متنوع معنوی، فرهنگی، اخلاقی و معرفتی، به خودسازی، تهذیب نفس و تقویت ارتباط با خداوند میپردازند.
برگزاری مسابقات قرآنی و کتابخوانی، آموزش قرآن، حلقههای معرفتی، بیان احکام اعتکاف، نماز جماعت، قرائت ادعیه از جمله دعای عهد، ختم قرآن و سخنرانی از برنامههای اعتکاف در این سه روز است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به استقبال گسترده مردم، بهویژه جوانان از آیین معنوی اعتکاف، گفت: تعداد مساجد میزبان اعتکاف، امسال با افزایش ۲۲ درصدی نسببه پارسال به ۳۰۶ مسجد رسیده است.
حجتالاسلام محمد قادری پویش ملی «حالت پرواز» را موتور محرک محتوایی اعتکاف امسال دانست و گفت: برای اجرای مؤثر این پویش، کارگاههای توانمندسازی در ده شهرستان برگزار و بستههای محتوایی میان فعالان فرهنگی مساجد توزیع شده است.
وی همچنین با اشاره به رونمایی از اطلس مساجد استان، اظهار کرد: این اطلس با سطحبندی مساجد از «دایر» تا «الگو»، ابزاری برای راهبری هوشمند فرهنگی و تقویت نقش مساجد در حل مسائل محلهمحور است و میتواند مساجد الگو را به کانون تولید فکر و نوآوری اجتماعی تبدیل کند.