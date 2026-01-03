پخش زنده
مراسم جشن پدر و دختری با حضور ۵۰۰ نفر از دانشآموزان به همراه پدرانشان در شهر مهردشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این مراسم که همزمان با میلاد با سعادت امام علی (ع) برگزار شد، چهارمین دوره از جشنهای پدر و دختری در مهردشت است.
حجتالاسلام علیزاده گفت: امسال چهارمین دوره جشن پدر و دختری برگزار شد، چنین جشنهایی و نشستن دختران در کنار پدران، آرامش خاصی را در زندگی جاری خواهد ساخت و به تحکیم بنیان خانواده کمک میکند.
در این مراسم که با اجرای سرود دانش آموزی و برنامههای شاد و متنوع همراه بود از پدرانی که بیشترین فرزند را داشتند تجلیل شد.