به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با حضور ۱۰ تیم برگزار می‌شود و تیم‌ها در دو گروه ۵ تیمی رقابت کردند و از هر گروه ۴ تیم به دور یک چهارم نهایی راه یافتند. تیم آخر مسابقات نیز به دسته اول سقوط می‌کند. نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

* پلی آف سقوط:

آلمان ۸ - ۴ دانمارک

* یک چهارم نهایی:

سوئیس ۲ - ۶ چک

اسلواکی ۱ - ۷ کانادا

آمریکا (قهرمان دوره قبل) ۳ - ۴ فنلاند (وقت اضافه)

سوئد ۶ - ۳ لتونی

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم آمریکا با شکست فنلاند قهرمان شد و تیم چک به مقام سوم رسید.

- در تاریخ هاکی روی یخ جوانان جهان که سال ۱۹۷۴ تاسیس شد، تیم کانادا با ۲۰ قهرمانی ۱۲ نایب قهرمانی و ۶ مقام سومی رکورد دار است و تیم روسیه با احتساب مقام‌های تیم کشور‌های مشترک المنافع و نیز تیم شوروی سابق با ۱۶ قهرمانی ۱۳ نایب قهرمانی و ۱۱ مقام سومی در رده دوم و آمریکا با ۷ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۷ مقام سومی در رده سوم هستند. تیم فنلاند با ۵ قهرمانی ۷ نایب قهرمانی و ۷ سومی در رده چهارم جای گرفت. در سال ۲۰۲۲ مسابقات به علت ابتلا بازیکنان چند تیم به بیماری کرونا، ناتمام ماند.