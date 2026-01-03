پخش زنده
همزمان با میلاد امیرالمومنین (ع) و آغاز ایام البیض، ۱۳۰ نوجوان اردلی با حضور در مسجد حضرت ابوالفضل معتکف شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عرفان مؤمنی افزود: ۱۳۰ نوجوان عضو کانون فرهنگی هنری نوجوان پیشرو، با حضور در آئین معنوی اعتکاف از برنامههای متنوع فرهنگی و تربیتی پیش بینی شده، بهرهمند خواهند شد.
مدیر کانون فرهنگی هنری نوجوان پیشرو افزود: در ایام اعتکاف حلقههای معرفتی، حلقههای کتابخوانی و جلسات آشنایی با سیره شهدا برای نوجوانان برگزار خواهد شد.
وی همچنین از اجرای برنامههای قرآنی برای نوجوانان خبر داد و گفت: برگزاری محفل انس با قرآن، آموزش صحت قرائت اذکار نماز، حلقه مطالعه با محوریت نامه ۳۱ نهج البلاغه و مراسم دعا و مناجات جمعی از جمله این برنامهها به شمار میرود.
اعتکاف کادر نوجوان کانونهای فرهنگی هنری مساجد در ۳۰ مسجد چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.