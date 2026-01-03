پخش زنده
در گرامیداشت روز پدرمزار شهدا و پدران شهدا در باغ رضوان ارومیه غبار روبی و عطر افشانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در گرامیداشت ولادت باسعادت امام علی( ع) و با حضور جمعی از مردم، خانوادههای شهدا و مسئولان مزار شهدا و پدران شهدا غبارروبی و عطر افشانی شد.
حاضران در این مراسم همچنین به یادمان سردارشهیدان باکری و امینی و آرامگاه مجاهد نستوه آذربایجان و امام جمعه فقید ارومیه حجت اسلام والمسلمین غلامرضا حسنی ادای احترام کردند.
حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل به مقام شامخ شهدا و پدران شهدا ادای احترام و برادامه راه شهدا تاکید کردند.