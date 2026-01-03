بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور مهاباد به ارومیه، یک نفر جان خود را از دست داد و ۴ نفر دیگر مصدوم شدند.

یک کشته و چهار مصدوم در سانحه رانندگی در محور مهاباد به ارومیه

یک کشته و چهار مصدوم در سانحه رانندگی در محور مهاباد به ارومیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور مهاباد به ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران هلال‌احمر مستقر در پایگاه امداد و نجات سه‌راهی دارلک شهرستان مهاباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه ۴ مصدوم و یک فوتی داشت که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی توسط نجاتگران هلال‌احمر، به مراکز درمانی منتقل شدند و پیکر فرد فوت‌شده نیز تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.