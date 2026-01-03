بارش سنگین برف در ارتفاعات هراز
بارش مداوم و سنگین برف در ارتفاعات محور هراز ادامه دارد و تردد در این محور تنها با زنجیرچرخ امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روانگرد رئیس راهداری محور هراز گفت: امروز شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴، بارش برف بهصورت مداوم و سنگین در ارتفاعات محور هراز و در محدوده تونل جدید مشاء ادامه دارد.
وی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر بارش برف در محدوده تونل مشاء بسیار سنگین است و از هموطنان عزیز درخواست میکنیم بدون زنجیرچرخ در این محور تردد نکنند و نکات ایمنی را بهطور کامل رعایت کنند.
وی افزود: همکاران بنده به همراه نیروهای پلیس راه و هلال احمر در محور حضور فعال دارند و عملیات نمکپاشی و ایمنسازی مسیر بهصورت مستمر در حال انجام است.
رئیس راهداری هراز تأکید کرد: رانندگان پیش از تردد از وضعیت راهها اطلاع کسب کرده و با احتیاط کامل در این محور کوهستانی تردد کنند.