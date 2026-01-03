پخش زنده
تردد در محورهای اصلی استان همدان روان است و عملیات برفروبی و پاکسازی جادهها همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای همدان از تداوم عملیات راهداری در محورهای استان با وجود بارشهای اخیر خبر داد و افزود: با بسیج نیروها و ماشینآلات، هیچگونه انسداد و محدودیت ترافیکی عمدهای در محورهای اصلی به وجود نیامده است.
حمید پرورشی خرم گفت: نیروهای راهداری از ۲ روز پیش در حالت آمادهباش کامل و دو شیفت کاری مستقر شدهاند.
او با اشاره به عملیات نمکپاشی و برفروبی مداوم افزود: با وجود اینکه در برخی مقاطع با مه غلیظ مواجه بودیم، اما هیچ مشکلی برای ماشینآلات راهداری و تردد هماستانیها پیش نیامد و هیچگونه انسداد یا محدودیت ترافیکی نداشتیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای همدان تاکید کرد: تنها در گردنه اسدآباد بهصورت مقطعی درگیر کولاک شدهاند، اما، چون اکثر محورهای اصلی بدون کولاک شدید بودند، عملیات خدمترسانی تسهیل شده است.
پرورشی خرم تصریح کرد: در حال حاضر، محور بیجار و مسیرهای منتهی به تجرک درگیر بارش برف بوده، اما جادهها بسته نیستند.
او گفت: در حال حاضر ۳۶ گروه راهداری شامل ۵۵۲ نفر نیروی انسانی و ۵۱۲ دستگاه ماشینآلات تخصصی بهصورت فعال در سطح محورها مستقر و از ابتدای بارشها در حال خدمترسانی هستند.
او همچنین میزان نمک و شن مصرفی را تاکنون حدود ۵۶۰ تن برآورد کرد و افزود: با آمادگی کامل، عملیات زمستانی با موفقیت در حال اجرا است.