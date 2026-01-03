پخش زنده
سازمان بسیج رسانه استان گلستان با محکومیت شدید اظهارات سخیف رییس جمهور آمریکا در حمایت از اغتشاشگران، بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سخنان وقیحانه و مداخلهجویانه رئیسجمهور آمریکا در حمایت از اغتشاشگران، بار دیگر چهره واقعی نظام سلطه با ملت بزرگ ایران را عیان ساخت.
فردی که کارنامهاش آکنده از تحریم، ترور، جنگافروزی و نقض آشکار حقوق ملتهاست، امروز با ادبیاتی گستاخانه خود را حامی مردم ایران معرفی میکند؛ ادعایی مضحک که جز فریب افکار عمومی جهانی هدفی ندارد.
سازمان بسیج رسانه استان گلستان با محکومیت شدید این اظهارات سخیف، تأکید میکند که ملت ایران، بهویژه مردم بصیر و انقلابی گلستان، هرگز اجازه نخواهند داد دشمنان این مرز و بوم با سوءاستفاده از برخی نارضایتیها، در امور داخلی کشور دخالت کرده و امنیت و استقلال ایران اسلامی را نشانه بگیرند.
تجربههای مکرر تاریخی ثابت کرده است که حمایتهای ادعایی آمریکا از ملتها، چیزی جز مقدمهای برای آشوب و غارت منابع کشورها نیست.
حمایت آشکار ترامپ از اغتشاشگران در راستای پروژه شکستخورده فشارحداکثری و انتقام از ایستادگی ملت ایران است.
بسیج رسانه استان گلستان از اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالان فضای مجازی میخواهد با هوشیاری، مسئولیت پذیری وتبیین واقعیتها، اجازه تحریف حقیقت و عملیات روانی دشمن را ندهند وبا روشنگری به موقع، نقشههای شوم استکبار جهانی رانقش برآب سازند.
ملت ایران راه خود را با اتکا به ایمان، وحدت ملی و رهبری حکیمانه ادامه خواهد داد و بیتردید، صدای مقاومت این ملت، بلندتر از یاوهگوییهای سیاستمداران ورشکسته آمریکایی خواهد بود.