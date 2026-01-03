پخش زنده
رییس مجمع خیران و بانیان مسجدساز استان اردبیل گفت: ۵۰ پروژه نیمهکاره مسجد در نقاط مختلف استان به ویژه در مناطق مرزی داریم که برای تکمیل و بهرهبرداری از آنها به کمکها و مساعدتهای خیران نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، شهباز نوبخت روز شنبه اظهار کرد: از سال ۸۳ تاکنون با فعالیت و همت خیرین مسجدساز اردبیل ۱۱۵ مسجد در نقاط مختلف استان بنا و برای استفاده به مردم مومن و ولایتمدار استان واگذار شده است.
وی با اشاره به عزت و پیشینه مسجد در تاریخ از صدر اسلام تاکنون، افزود: مسجد همواره به عنوان مرکز عبارت و سنگر تحولات و اتفاقات خوب و هدایتگر جامعه بوده است و همه جوامع از جمله مسلمانان به مسجد به دید حرمت و تقدس مینگرند.
رییس مجمع خیرین و بانیان مسجدساز استان اردبیل گفت: عملیات تکمیل ۱۵ پروژه مسجد از ۵۰ پروژه نیمهکاره در استان، به لحاظ موقعیت و نیاز اهالی و قرار گرفتن در نقاط مرزی استان با جمهوری آذربایجان بسیار ضروری است.
نوبخت تاکید کرد: مردم انتظار دارند مساجد به سرعت تکمیل شود و صدای اذان و راز و نیاز مومنان در آنها بلند شود و در این راستا همت خیران و نیکوکاران بسیار ضرورت دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه ساخت مسجد ردیف بودجه ندارد و مسئولان به اندازهای که به حوزه نرمافزاری مسائل دینی و معنوی دقت و تمرکز دارند به فکر حوزه سختافزاری و زیربنایی نظیر تامین بودجه احداث یا تکمیل مساجد نبودهاند و هزینه ساختمان مساجد همواره از ناحیه خیران تامین شده است.
ساخت و مرمت مساجد
رییس مجمع خیرین و بانیان مسجدساز استان اردبیل تصریح کرد: البته مردمی بودن ساختمان و مدیریت مساجد امر پسندیدهای است، اما در سالهای اخیر تکمیل بنای مساجد نیمهکاره خیلی زمانبر شده است.
نوبخت افزود: امیدواریم خیران و به ویژه اهالی استان در هر نقطه از کشور که هستند، با ورود به سایت مجمع خیرین و بانیان مسجدساز و انتخاب مساجد نیمهکاره استان اردبیل نسبت به واریز کمکهای نقدی خود اقدام کنند.
وی از کشاورزان نیز خواست در صورت تمایل بخشی از زکات محصولات خود را برای تکمیل ساختمانهای مساجد در حال احداث استان اختصاص دهند.