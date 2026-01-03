مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: هشت هزار و ۲۷۶ واقعه ولادت در ۹ ماه امسال در استان به ثبت رسیده که نشان دهنده تداوم آرام روند افزایش جمعیت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نبی‌الله صداقتی گفت: از مجموع موالید ثبت شده در این مدت، چهار هزار و ۲۵۶ نوزاد پسر و چهار هزار و ۲۰ نوزاد دختر هستند که نسبت جنسی ۱۰۶ را نشان می‌دهد؛ به این معنا که به ازای تولد هر ۱۰۰ نوزاد دختر، ۱۰۶ نوزاد پسر متولد شده است.

وی افزود: از ولادت ثبت‌شده، هفت هزار و ۹۸۱ مورد حاصل از تک‌زایی بوده و ۲۹۵ واقعه نیز به چندقلوزایی اختصاص دارد که شامل ۳۸ مورد دوقلوزایی، پنج مورد سه‌قلوزایی و یک مورد چهارقلوزایی است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی ادامه داد: بیشترین ولادت‌های ثبت شده مربوط به مادران ۳۰ تا ۳۴ سال با یکهزار و ۹۸۷ واقعه بوده که از این تعداد، یک هزار و ۲۵ نوزاد پسر و ۹۶۲ نوزاد دختر به دنیا آمده‌اند.

وی بیان کرد: نرخ موالید ثبت‌شده استان در این مدت ۱۱.۸ بوده به این معنا که به ازای هر یکهزار نفر جمعیت استان، حدود ۱۱ واقعه ولادت ثبت شده است.

صداقتی تصریح کرد: میانگین سنی مادران در ولادت‌های ثبت شده خراسان شمالی ۲۹.۵ سال است در حالی که این شاخص در سطح کشور به‌طور میانگین ۳۰ سال گزارش شده است.

براساس آمار ثبت احوال، خراسان شمالی بیش از یک میلیون و پنج هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد ۵۰۲ هزار نفر معادل ۴۹.۵ درصد را زنان و مابقی را مردان تشکیل می‌دهند.