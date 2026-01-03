پخش زنده
استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: به من پیشنهاد شد شعری در قالب شعر نو در کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی گنجانده شود و من هم شعر باز باران با ترانه گلچین گیلانی را انتخاب کردم.
حسن انوری، استاد زبان و ادبیات فارسی، در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: گلچین گیلانی، با شعر «باران» نقشی ماندگار در تاریخ آموزش و ادبیات معاصر ایران ایفا کرد. هرچند او بیش از آنکه به شاعری شهرت داشته باشد، طبیب بود و در لندن زندگی میکرد، اما ذوق ادبی او سبب شد یکی از ماندگارترین شعرهای کودکانه فارسی سروده شود.
وی ادامه داد: از طرف آموزش و پرورش برای تالیف کتب درسی مامور شدم و نخستین بار شعری در قالب شعر نو در کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی گنجاندم؛ این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که شعر نو با وجود گسترش در جامعه ادبی، همچنان با مخالفتهای طرفداران شعر سنتی روبهرو بود.
استاد انوری گفت: پس از بررسی گزینههای مختلف و مشورت با شاعران نوپرداز، در نهایت شعر «باران» از گلچین گیلانی انتخاب شد. این شعر به سبب فضای کودکانه، زبان ساده و اشاره مستقیم به دنیای کودکان دهساله، برای مخاطبان کتاب درسی مناسب تشخیص داده شد و نسخهای کوتاهشده از این شعر در کتاب فارسی چهارم ابتدایی قرار گرفت.
حسن انوری افزود: انتشار این شعر واکنشهایی در پی داشت؛ طرفداران شعر نو از این تصمیم استقبال و مخالفان شعر نو انتقادهایی در مطبوعات مطرح کردند. با این حال، «باران» بهتدریج جایگاه خود را تثبیت کرد و دهههاست که همچنان در کتابهای درسی حضور دارد.
گلچین گیلانی با نام اصلی سید مجدالدین میرفخرایی در ۱۱ دی سال ۱۲۸۸ در سبزه میدان رشت چشم به جهان گشود. او از سرایندگان شعر نو فارسی بود و اشعارش به کتابهای دوره ابتدایی نیز راه یافت. شعری ساده و تصویرساز که از دهه چهل، در کتابهای درسیِ دبستان جا گرفت و هنوز هم با شنیدنش، بوی باران و حیاط مدرسه زنده میشود.