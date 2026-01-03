به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان پیام حجت الاسلام والمسلمین حمیدی، رییس کل دادگستری استان کرمان به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا ﴿احزاب ۲۳﴾

ششمین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرصتی است تا بار دیگر عظمت روح و اندیشه این فرمانده بزرگ را یادآوری کنیم؛ مردی که با ایمان و اخلاص، عهد خود با خداوند را تا آخرین لحظه زندگی پاس داشت.

شهید سلیمانی در دوران دفاع مقدس، با فرماندهی لشکر ۴۱ ثارالله، الگویی از شجاعت و ایثار را به نمایش گذاشت و پس از آن در نیروی قدس سپاه پاسداران، پرچمدار مبارزه با ظلم و تروریسم در منطقه شد.

او پرورش‌یافته مکتب امام خمینی (ره) و پیرو راستین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بود؛ شخصیتی که با ایمان راسخ و بصیرت عمیق، توانست جبهه مقاومت را به انسجام و اقتدار بی‌نظیری برساند.

نقش شهید سلیمانی در ایجاد وحدت میان نیرو‌های مقاومت و ملت‌های منطقه، نقشی بی‌بدیل و ماندگار است؛ او با روحیه‌ای سرشار از اخلاص، توانست دل‌ها را به هم نزدیک کند و امید را در دل مظلومان زنده نگه دارد.

سردار سلیمانی نه تنها یک فرمانده نظامی، بلکه یک معلم اخلاق و الگوی انسانیت بود؛ او با تواضع و فروتنی، در کنار مردم می‌ایستاد و خود را سرباز وطن می‌دانست.

شهادت ایشان به دست دشمنان قسم‌خورده اسلام، گرچه ضایعه‌ای بزرگ بود، اما خون پاکش چراغی شد که مسیر مقاومت را روشن‌تر ساخت و اراده ملت‌ها را برای ایستادگی در برابر استکبار جهانی استوارتر نمود.

امروز، یاد و نام شهید سلیمانی، الهام‌بخش نسل‌های آینده است؛ نسلی که با تکیه بر ایمان و شجاعت، راه او را ادامه خواهد داد و پرچم مقاومت را برافراشته نگاه خواهد داشت.

اینجانب بر خود لازم می‌دانم یاد و خاطره سردار شهید حسین پورجعفری، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی را نیز گرامی بدارم؛ آنان که در کنار این فرمانده بزرگ، جان خود را در راه خدا فدا کردند.

ششمین سالگرد شهادت این عزیزان، فرصتی است برای تجدید عهد با آرمان‌های آنان؛ عهدی که بر پایه ایمان، ایثار و مقاومت بنا شده و تا کامل عدالت و آزادی ملت‌ها ادامه خواهد یافت.

در پایان، سالروز شهادت سردار سرافراز اسلام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران وفادارش را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، خانواده‌های معظم شهیدان، ملت شریف ایران و مردم شهیدپرور استان کرمان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیق ادامه راه آنان را برای همگان مسئلت دارم.

ابراهیم حمیدی

رییس کل دادگستری استان کرمان