باستانی کاران چهارمحال و بختیاری با نمایش مهارت و قدرت انفرادی و گروهی خود برای عضویت در تیم باستانی و زورخانه‌ای استان با هم رقابت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس هیئت ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ی استان گفت:این مسابقات انتخابی تیم استان در رشته‌های پهلوانی و زورخانه‌ای است که ورزشکاران به مدت دو روز در مواد میل کباده سنگ چرخ تیز و چمنی و میل بازی با هم رقابت کردند.

سهراب مهدیان افزود:داوران بین المللی رقابت‌ها را قضاوت می‌کنند و نفرات برتردر هر رشته به عضویت تیم استان برای شرکت در رقابت‌های کشوری انتخاب می‌شوند.

این مسابقات همه ساله دریکی از زورخانه‌های استان برگزار می‌شود . امسال زورخانه پوریای ولی شهرکرد میزبان رقابت‌ها بود که در شب میلاد حضرت علی علیه السلام با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.