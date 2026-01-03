پخش زنده
قطعی برق مناطق مختلف سمیرم در پی برف و کولاک شدید با کار جهادی نیروهای عملیاتی حوادث اداره برق وصل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره برق سمیرم گفت: نیروهای عملیاتی اداره برق موفق به رفع نقص ۳۰ ترانس برق کشاورزی و روستاهها و قطعی برق ایستگاه تلویزیونی در بخش وردشت شدند.
محمد قنبری افزود: در این عملیات، شبکه فشار متوسط برق کشاورزی وردشت و دیگر قطعیها با تلاش پنج گروه عملیاتی رفع قطعی و شبکه برق پایدار شد.
وی ادامه داد: همچنین برق دکل مخابراتی و تلویزیونی کوه نرمه رفع عیب شد، که با این اقدام پخش شبکههای تلویزیونی بیش از ۵۰ روستا در منطقه به حالت پایدار درآمد.
قنبری گفت: چند روز گذشته ۴۰۰ عملیات رفع نقص و قطعی با همت ۱۰ گروه عملیاتی برای پایدار کردن شبکههای برق اجرا شده است.
بخش وردشت با ۵۰ روستا در شمال سمیرم قرار دارد.